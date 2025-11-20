नोएडा के सेक्टर 62 में एक छात्रा से मारपीट का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. राज होम्स के एक PG ऑपरेटर को मंगलवार शाम कैमरे में छात्रा के साथ हाथापाई करते हुए देखा गया, जब वह अपना सिक्योरिटी डिपॉज़िट लेने पहुंची थी. वीडियो में ऑपरेटर को बार-बार उसके बाल खींचते, थप्पड़ मारते और उसे घायल करते हुए देखा जा सकता है, जबकि आसपास मौजूद लोग तमाशा देखते रहे. पीड़िता के अनुसार, वह अपने रहने के दौरान जमा किए गए सिक्योरिटी अमाउंट की वापसी मांगने पहुंची थी, लेकिन बहस अचानक हिंसक रूप ले गई. उसके पुरुष साथी जिसे PG के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी. उसने पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भारी गुस्सा फैल गया. इसके बाद नोएडा पुलिस ने पुष्टि की कि सेक्टर-58 कोतवाली में PG ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. अधिकारियों ने छात्रा से संपर्क कर उसका बयान दर्ज किया और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने कहा, “सेक्टर-58 थाने में FIR दर्ज की गई है और आरोपी पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.” यह भी पढ़ें: Maharashtra: अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, एनसीबी ने 25 किग्रा नारकोटिक ड्रग्स को जलाकर किया नष्ट

सिक्योरिटी रिफंड मांगने पर नोएडा में PG मालिक ने महिला पर किया हमला

नोएडा सेक्टर-62 के Raj Homes PG में महिला PG संचालक की गुंडागर्दी! सिक्योरिटी मनी वापस मांगने गई युवती के साथ की मारपीट। pic.twitter.com/Bgw5fRvNxb — Greater Noida West (@GreaterNoidaW) November 19, 2025

FIR दर्ज..

संदर्भित प्रकरण पीड़िता व पीजी संचालिका के मध्य पीजी खाली करने को लेकर विवाद से संबंधित है जिस संबंध में थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा पीड़िता से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। — DCP_Noida (@DCP_Noida) November 18, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)