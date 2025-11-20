नोएडा के सेक्टर 62 में एक छात्रा से मारपीट का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. राज होम्स के एक PG ऑपरेटर को मंगलवार शाम कैमरे में छात्रा के साथ हाथापाई करते हुए देखा गया, जब वह अपना सिक्योरिटी डिपॉज़िट लेने पहुंची थी. वीडियो में ऑपरेटर को बार-बार उसके बाल खींचते, थप्पड़ मारते और उसे घायल करते हुए देखा जा सकता है, जबकि आसपास मौजूद लोग तमाशा देखते रहे. पीड़िता के अनुसार, वह अपने रहने के दौरान जमा किए गए सिक्योरिटी अमाउंट की वापसी मांगने पहुंची थी, लेकिन बहस अचानक हिंसक रूप ले गई. उसके पुरुष साथी जिसे PG के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी. उसने पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भारी गुस्सा फैल गया. इसके बाद नोएडा पुलिस ने पुष्टि की कि सेक्टर-58 कोतवाली में PG ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. अधिकारियों ने छात्रा से संपर्क कर उसका बयान दर्ज किया और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने कहा, “सेक्टर-58 थाने में FIR दर्ज की गई है और आरोपी पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.” यह भी पढ़ें: Maharashtra: अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, एनसीबी ने 25 किग्रा नारकोटिक ड्रग्स को जलाकर किया नष्ट

सिक्योरिटी रिफंड मांगने पर नोएडा में PG मालिक ने महिला पर किया हमला

FIR दर्ज..

