क्रिकेट भारत और न्यूजीलैंड के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है. जिसके बारे में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन अक्सर अपनी भारत यात्रा के दौरान बात करते रहे हैं. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन जो वर्तमान में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत में हैं. उन्होंने 1983 के विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव, पूर्व ब्लैक कैप्स कप्तान रॉस टेलर और दिग्गज स्पिनर एजाज पटेल के साथ बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते देखा गया. जिसका वीडियो इस समय खूब वायरल हो रहा है. लक्सन के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की गई एक पोस्ट में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को बल्लेबाजी करते हुए और फिर टेलर के स्ट्राइक लेने पर स्लिप कॉर्डन में फील्डिंग करते हुए देखा जा सकता है.

Nothing unites New Zealand and India more than our shared love of cricket. pic.twitter.com/osnqmdgIu7

— Christopher Luxon (@chrisluxonmp) March 19, 2025