Temba Bavuma At CEAT Cricket Awards Ceremony: मुंबई में आयोजित सीएट क्रिकेट अवॉर्ड्स समारोह में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(South Africa National Cricket Team) के कप्तान टेम्बा बावुमा को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया. जिसमे उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है. हमारे देश के लिए यह सफर बहुत लंबा रहा है. 27 वर्षों का इंतजार करने के बाद आखिरकार हम पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं. इस बार हमारे बीच केवल आंसू नहीं, बल्कि सकारात्मक भावनाओं की लहर है और पूरी टीम के चेहरे पर उम्मीद की झलक दिखाई दे रही है."

सीएटी क्रिकेट अवॉर्ड समारोह में नजर आए टेम्बा बावुमा

Mumbai, Maharashtra: South African cricketer Temba Bavuma at the CEAT Cricket Awards ceremony pic.twitter.com/j3yIVlHtET — IANS (@ians_india) October 7, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)