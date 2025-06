England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 1st Inning Scorecard Update: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला आज यानी 28 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नॉटिंघम (Nottingham) के ट्रेंट ब्रिज (Trent Bridge) में खेला जा रहा हैं. इस सीरीज के बाकी के चार टी20 मैचों की शुरुआत रात 11 बजे से होगी. साल 2026 में इंग्लैंड की मेजबानी में आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप (ICC Women's T20 World Cup) खेला जाएगा, जिसके शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है. इस मेगा टूर्नामेंट की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया के लिए ये टी20 सीरीज काफी अहम रहने वाली है. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) के हाथों में हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. इस मुकाबले में टीम इंडिया की कार्यवाहक कप्तान स्मृति मंधाना ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हैं. टीम इंडिया का स्कोर 104/1.

पहले टी20 मुकाबले में स्मृति मंधाना ने जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक

FIFTY & counting 🙌

Captain Smriti Mandhana gets to her 31st half-century in T20Is 👏👏

