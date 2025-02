India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC Champions Trophy, 2025 5th Match Live Score Update: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पांचवां मुकाबला आज यानी 23 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. यह ग्रुप ए का तीसरा मुकाबला हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों का चैंपियंस ट्रॉफी में यह दूसरा मैच हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) के कंधों पर हैं. इस महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम के स्टार बल्लेबाज सऊद शकील ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हैं. पाकिस्तान की टीम का स्कोर 137/2.

स्टार बल्लेबाज सऊद शकील ने जड़ा अपना अर्धशतक:

🚨 4th ODI 5️⃣0️⃣ for Saud Shakeel 👏

With dot balls' pressure piling up at the other end, Saud Shakeel somewhat kept increasing the score.

He's built a platform, and he should capitalize on it from here on.#ChampionsTrophy | #PAKvIND pic.twitter.com/wfThjIge2E

— Cricketangon (@cricketangon) February 23, 2025