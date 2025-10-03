India National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें रविंद्र जडेजा ने अपने छठे टेस्ट शतक के बाद अपनी खास 'सॉर्ड' सेलिब्रेशन का प्रदर्शन किया. यह मुकाबला 3 अक्टूबर(शुक्रवार) को ऑलराउंडर ने शानदार पारी खेली और लंबे प्रारूप में अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रखा है, जडेजा ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर पूरी तरह कब्ज़ा बनाया और उन्होंने अपनी पारी के दौरान उन्हें ज्यादा परेशान नहीं होने दिया. 168 गेंदों पर शतक पूरा करने के बाद, रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले को तलवार की तरह घुमाते हुए सेलिब्रेशन किया, जो वर्षों से उनका खास अंदाज बन गया है.

रविंद्र जडेजा ने की तलवार सेलिब्रेशन

Stand up and applaud 👏👏

