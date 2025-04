PSL 2025: तेज गेंदबाज विकेट लेने के बाद अपने खुलेआम जश्न मनाने के लिए जाने जाते हैं. जो कई बार टीम के साथियों के लिए बुरा अनुभव हो सकता है. दरअसल मुल्तान सुल्तान्स बनाम लाहौर कलंदर्स पीएसएल 2025 मैच के दौरान एक ऐसी ही घटना घटी. इस मैच में मुल्तान सुल्तान के तेज गेंदबाज उबैद शाह ने विकेट लेने का जश्न मनाते हुए विकेटकीपर उस्मान खान के हाथों को मिस कर दिया और सैम बिलिंग्स का विकेट लेने के बाद उनके सिर पर हाथ मार दिया. विकेटकीपर ने खुद को संभालने के लिए मैदान पर कुछ समय के लिए आराम किया जबकि टीम के अन्य साथी कीपर की तरफ देख रहे थे. बाद में, पीएसएल के आधिकारिक हैंडल ने पुष्टि की गई की उस्मान खान ठीक हैं और उन्हें कोई चोट की चिंता नहीं है.

Update: Everyone is ok 🤗

Khel Khel main 😄#HBLPSLX l #ApnaXHai l #MSvLQ pic.twitter.com/sJBcX91wai

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) April 22, 2025