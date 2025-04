LSG vs DC IPL 2025: दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने आईपीएल के नए आविष्कार, 'चंपक' नाम के रोबोट कुत्ते के साथ एलएसजी बनाम डीसी आईपीएल 2025 मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान एक हल्का-फुल्का पल साझा किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बता दें की दिल्ली कैपिटल्स का लक्ष्य गुजरात टाइटन्स से मिली हार से उबरना है और यह अरुण जेटली स्टेडियम में एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान था. जहां आईपीएल रोबोट कुत्ता 'चंपक' दिखाई दिया. फिर अक्षर पटेल ने रोबोट कुत्ते को नमस्ते कहा, जिसने फिर उनकी ओर हाथ हिलाया. उन्होंने उससे पूछा, 'डरा क्यों रहा है?' और अक्षर ने समीर रिजवी को भी इसमें शामिल करते हुए उसे नमस्ते कहने के लिए कहा. इसके बाद अक्षर पटेल ने आईपीएल रोबोट कुत्ते से पूछा, "गुजराती समझता है?" नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

Bapu talking to a robotic dog in Gujarati was not on our 2025 bingo card 😂🐶 pic.twitter.com/VSo5KoB5MO

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 21, 2025