देखें फैंस का रिएक्शन
Bhaisahab ye kuchh zyada hi dark ho gaya, hein😂😂😂😂😂😂
— THE_REALITY_CHECK (@common_voter_07) August 4, 2025
Dikha diya na aukaat?
— 𝔽ℂ𝕂𝕖𝕧𝕚𝕤𝕙𝕙 (@Rishi_mcfc) August 5, 2025
tum ek professional team ho aur sports ke legend ke name par aisa majak kar rahe ho.
cheap franchise.
— @Lavish (@iamlavish72) August 4, 2025
AS A PROFESSIONAL SPORTING TEAM, CHEAP MEMES DOESN'T SUIT YOU .
DELETE IT IF U HAVE AN IOTA OF RESPECT FOR OUR LEGEND.
AND YOU ARE ACTUALLY DIS-RESPECTING THE MAMMOTH RECORD WHICH GILL MADE IN THIS SERIES BY POSTING THIS.
— Naveen (@Naveenji09) August 4, 2025
Sara ka sara Mood kharab kardiya ye post dalke....
— Mohammad Javeed (@JVD428) August 4, 2025
Lucknow and UP dono ka naam kharab kar rakha 🤬
— Jitendra Singh Chauhan🇮🇳 (@jeetuchauhann) August 4, 2025
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