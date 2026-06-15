दांबुला के रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेली जा रही ट्राई नेशन ए वनडे सीरीज 2026 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में इंडिया ए के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बड़ी पारी खेलने से चूक गए. श्रीलंका ए के खिलाफ मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया ए की टीम को वैभव ने तेज शुरुआत दिलाई. हालांकि, वह अपनी इस शुरुआत को भुनाने में नाकाम रहे और 21 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए.

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