दांबुला के रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेली जा रही ट्राई नेशन ए वनडे सीरीज 2026 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में इंडिया ए के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बड़ी पारी खेलने से चूक गए. श्रीलंका ए के खिलाफ मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया ए की टीम को वैभव ने तेज शुरुआत दिलाई. हालांकि, वह अपनी इस शुरुआत को भुनाने में नाकाम रहे और 21 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए.

Vaibhav Sooryavanshi got out for 21. Another promising start, but he couldn't convert it into a big score.#VaibhavSooryavanshi #SLAvsINDA pic.twitter.com/pDj8c75Wyf — 𝑽𝑨𝑰𝑩𝑯𝑨𝑽 𝑬𝑹𝑨 (@VaibhavEraa) June 15, 2026

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