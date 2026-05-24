बॉलीवुड और डिजिटल स्पेस की जानी-मानी मॉडल और अभिनेत्री कंगना शर्मा (Kangana Sharma) अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज के लिए पहचानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नया वीडियो रील साझा किया है, जिसने इंटरनेट पर आते ही धूम मचा दी है. इस लेटेस्ट वीडियो में कंगना एक स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस और चश्मा (स्पेक्टाकल्स) पहने हुए नजर आ रही हैं. उनका यह अनोखा लुक सोशल मीडिया पर उनके फैंस के बीच तेजी से चर्चा का विषय बन गया है.

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