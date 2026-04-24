भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री तृषा कर मधु (Trisha Kar Madhu) एक बार फिर अपने नए डांस वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली तृषा ने हाल ही में अपने आधिकारिक हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया है। इस वीडियो में उनके डांस स्टेप्स और ऊर्जावान प्रदर्शन की फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं.

शानदार परफॉर्मेंस और फैंस की प्रतिक्रिया

वीडियो में तृषा एक लोकप्रिय भोजपुरी ट्रैक पर थिरकती नजर आ रही हैं. उनके डांस मूव्स और चेहरे के हाव-भाव (expressions) ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। अपलोड होने के कुछ ही घंटों के भीतर इस वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं। फैंस कमेंट सेक्शन में 'शानदार', 'सुपर' और 'बेहतरीन डांस' जैसे शब्दों के साथ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

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