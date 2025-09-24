India's 2007 T20 World Cup Win: आज से ठीक 18 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था. जोहांसबर्ग में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को रोमांचक अंदाज़ में हराया था. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया की पार्टी के नज़ारे कैसे रहे होंगे? अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में एक शानदार एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया है, जिसमें 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद के जश्न को नए अंदाज़ में दिखाया गया है. वीडियो में कई मज़ेदार पल नज़र आते हैं, जैसे युवराज सिंह और स्टुअर्ट ब्रॉड के बीच आर्म रेसलिंग, टीम इंडिया के खिलाड़ी धोनी के लंबे बाल काटते हुए, ‘इंस्पेक्टर’ जोगिंदर शर्मा का जश्न और हरभजन सिंह के साथ श्रीसंत का पोज़ देना. यह वीडियो उस यादगार जीत की 18वीं वर्षगांठ पर शेयर किया गया, जिसने भारत को पहला टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनाया था.

AI ने फिर से याद दिलाई भारत की पहले ICC टी20 वर्ल्ड कप की जीत का जश्न!

