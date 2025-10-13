India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 518/5 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी. टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 248 रनों पर ऑलआउट कर दिया. जिसके चलते मेहमान टीम फॉलो-ऑन खेलने उतरी थी. आज चौथे दिन कैरिबियन टीम को 7वां झटका लगा हैं. कुलदीप यादव ने रोस्टन चेज़, खारी पियरे को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. खबर लिखें जाने तक वेस्टइंडीज़ का स्कोर 302-7 (f/o) (92.2 औवर) था.
छठा विकेट
2ND Test. WICKET! 91.3: Roston Chase 40(72) ct Devdutt Padikkal (Sub) b Kuldeep Yadav, West Indies 298/6 https://t.co/gYKWcx9PdN #INDvWI #2ndTEST #TeamIndia @IDFCFIRSTBank
— BCCI (@BCCI) October 13, 2025
वेस्टइंडीज को लगा 7वां झटका!
2ND Test. WICKET! 91.5: Khary Pierre 0(2) ct Nitish Kumar Reddy b Kuldeep Yadav, West Indies 298/7 https://t.co/gYKWcx9PdN #INDvWI #2ndTEST #TeamIndia @IDFCFIRSTBank
— BCCI (@BCCI) October 13, 2025
