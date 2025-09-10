Indian National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, Asia Cup 2025 2nd Match Live Score Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला आज यानी 10 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां टूर्नामेंट की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं यूएई (UAE) जैसी टीम को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम को पांचवां बड़ा झटका लगा हैं. हर्षित कौशिक 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं. यूएई की टीम का स्कोर 50/5.
यूएई की टीम को लगा पांचवां बड़ा झटका:
🚨 #BreakingNews 🚨 @BCCI Asia Cup T20 2025. WICKET! 8.6: Harshit Kaushik 2(2) b Kuldeep Yadav, United Arab Emirates 50/5 https://t.co/RL1vcoVYcb #INDvUAE #AsiaCup2025
For #USA https://t.co/XSLcMcH5fl
For #INDIA https://t.co/4c1HvUGtfn#TrendingNe…
— Instant News ™ (@InstaBharat) September 10, 2025
