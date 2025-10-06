Shashi Tharoor and Sanju Samson Engage In Funny Banter: 2024 से केरल में अपनी फ्रेंचाइज़ी फुटबॉल लीग की शुरुआत हुई, जिसका नाम सुपर लीग केरल है. इस प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण 2 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ और इसमें छह टीमें भाग ले रही हैं. 20 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम कोम्बन्स और मलप्पुरम FC आमने-सामने होंगे. इस मुकाबले के प्रमो में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और स्टार क्रिकेटर संजू सैमसन को टीमों का समर्थन करते हुए मज़ेदार नोकझोंक करते देखा गया. थरूर तिरुवनंतपुरम कोम्बन्स की ओर से और संजू मलप्पुरम FC की ओर से खड़े थे. इस मज़ेदार ब्यान्टर ने फैंस को हंसने पर मजबूर कर दिया. प्रमो को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और इसे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर दिया.

शशि थरूर और संजू सैमसन की मज़ेदार नोकझोंक

