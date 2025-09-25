Shashi Tharoor On IND vs PAK Handshake Row: एशिया कप(Asia Cup) 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान(IND vs PAK) मुकाबलों के बीच हाथ न मिलाने की घटना पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नाराजगी जताई है. थरूर ने कहा कि अगर हमें पाकिस्तान से इतना ऐतराज़ है तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब खेल रहे हैं तो खेल की भावना बनाए रखना ज़रूरी है और हाथ मिलाना चाहिए. उन्होंने 1999 वर्ल्ड कप का उदाहरण देते हुए कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भी दोनों देशों के खिलाड़ी आपस में हाथ मिला रहे थे. थरूर का मानना है कि खेल को राजनीति और तनाव से अलग रखना चाहिए और इस बार दोनों टीमों ने खेल भावना की कमी दिखाई है.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान

View this post on Instagram A post shared by Asian News International (@ani_trending)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)