India National Cricket Team vs England National Cricket Team 2nd ODI Match 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरा वनडे आज यानी 9 फरवरी को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच से पहले भारतीय टीम के भारतीय टीम के खिलाड़ी ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे और पूजा-अर्चना किए. समाचार एजेंसी पीटीआई ने इसका वीडियो साझा किया है. वीडियो में देखा जा सकता है वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल देख सकते हैं. नीचे आप वीडियो देखा सकतें हैं. बता दें की पहले वनडे में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया. इसके साथ ही भारतीय टीम ने तीन मैचों में 1-0 की बढ़त हासिल की.

VIDEO | Indian cricket team arrives at Jagannath Temple in Puri, Odisha to offer prayers ahead of second ODI against England. pic.twitter.com/zDUdsHGUR3

