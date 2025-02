IND vs PAK ICC Champions Trophy 2025: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पांचवां मैच भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज दुबई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इस बीच मैच के शुरू में ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लग गया है. दरअसल, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पारी के पांचवें ओवर के अंत में मैदान से बाहर चले गए. अपने स्पेल के तीसरे ओवर के दौरान उन्हें टखने में कुछ दर्द महसूस हुआ और जल्द ही फिजियो ने भी उनका इलाज किया. उन्होंने इसके बाद ओवर पूरा किया लेकिन जल्द ही अपनी चोट का इलाज कराने के लिए मैदान से बाहर चले गए. मैच अभी चल रहा है और पहले घंटे में ही भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है.

Mohammed Shami is struggling with his right leg and his rhythm today 🤯



Not a good sign for Team India 🇮🇳👀#MohammedShami #PAKvIND #Dubai #Sportskeeda pic.twitter.com/yNfKerusH5— Sportskeeda (@Sportskeeda) February 23, 2025