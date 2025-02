India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team ICC Champions Trophy 2025: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पांचवां मैच भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 23 फरवरी को दुबई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. बता दें की यह वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा लगातार 12वीं बार टॉस हारे है. यह सिलसिला अहमदाबाद में 2023 आईसीसी विश्व कप फाइनल से शुरू हुआ और आज भी जारी है. यह वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा टॉस हारने का रिकॉर्ड है, जो नीदरलैंड के 11 टॉस हारने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिए हैं.

India now has the MOST consecutive toss losses in ODI history.

Most consecutive tosses lost

12* - India🇮🇳 in 2023-25

11 - Netherlands🇳🇱 in 2011-13

The streak begins from 2023 World Cup Final at Ahmedabad and continues even today.#INDvPAK #ChampionsTrophy pic.twitter.com/juAb3jMrQp

— Kausthub Gudipati (@kaustats) February 23, 2025