India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. जिसके पांचवें दिन पहले सेशन तक इंग्लैंड बिना कोई विकेट गंवाए 117 रन बना चुका है. 371 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड टीम को को पांचवां झटका लगा है. रवीन्द्र जडेजा ने बेन स्टोक्स को आउट कर पहेलियन भेज दिया है. जो 65 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखें जानें तक इंग्लैंड का स्कोर 307/5 (69.1 ओवर) था.

दूसरी पारी में इंग्लैंड लगा पांचवां झटका

