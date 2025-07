England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 5th Test Match 2025: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला कल यानी 31 जुलाई से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंगटन ओवल (Kennington Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. चौथा टेस्ट मुकाबला ड्रा पर समाप्त हुआ था. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई हुई हैं. इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पांचवें टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का एलान कर दिया है. हैरानी की बात यह है कि कप्तान बेन स्टोक्स टीम से बाहर हो गए हैं. बेन स्टोक्स की जगह ओली पोप पांचवें टेस्ट में कप्तानी करेंगे.

Ben Stokes will miss out on the final Test of the series with a right shoulder injury ❌

And we've made four changes to our side 👇

— England Cricket (@englandcricket) July 30, 2025