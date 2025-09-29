Yuzvendra Chahal Cheated On Dhanashree Verma? भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स-वाइफ धनश्री वर्मा इन दिनों अमेजन एमएक्स प्लेयर के रियलिटी शो ‘राइज़ एंड फॉल’ में नज़र आ रही हैं. शो के ताज़ा एपिसोड में धनश्री ने चहल पर बड़ा आरोप लगाते हुए खुलासा किया कि उन्होंने शादी के दूसरे महीने ही उन्हें धोखा देते हुए पकड़ लिया था. बता दें कि चहल और धनश्री ने दिसंबर 2020 में गुरुग्राम में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. हालांकि रिश्ते में दरार आने के बाद दोनों ने 2025 में आपसी सहमति से तलाक के लिए संयुक्त याचिका दाखिल की, जिसे मार्च में मुंबई कोर्ट ने आधिकारिक रूप से मंज़ूर भी कर लिया. धनश्री के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है और लोग इस पूरे मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

धनश्री वर्मा ने खोला युजवेंद्र चहल का पोल, देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by dhanashree 🕊️ (@dhanashreefever)

