India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. जिसके पांचवें दिन पहले सेशन तक इंग्लैंड बिना कोई विकेट गंवाए 117 रन बना चुका है. 371 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड टीम को को बेहतरीन शुरुआत मिली हैं. क्योकि बेन डकेट ने शतक जड़ा हैं उन्होंने 120 गेंदों में ये कारनामा किया हैं. वही, जैक क्रॉले 121 गेंदों में 59 रन बनाकर डाटें हुए है. खबर लिखें जानें तक इंग्लैंड का स्कोर 181/0 (40.5 ओवर) था, इंग्लैंड जीत से 190 रन दूर है. वही, भारत को अभी भी विकेट की तलाश हैं.

बेन डकेट ने जड़ा शतक

Talk about standing up when we need it most 😮‍💨

Ben Duckett goes to his century 👏

🤝@IGcom pic.twitter.com/W9D4gHrzLs

— England Cricket (@englandcricket) June 24, 2025