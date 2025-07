Happy Birthday Roger Binny: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष और 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रोजर बिन्नी आज 70 वर्ष के हो गए हैं. इस खास मौके पर बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. 19 जुलाई 1955 को बेंगलुरु में जन्मे रोजर बिन्नी अपने समय के बेहतरीन ऑलराउंडर रहे हैं. 1983 वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 18 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर बने थे. उन्होंने 1979 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और अपने करियर में 27 टेस्ट मैचों में 830 रन बनाए और 47 विकेट लिए. वहीं 72 वनडे मैचों में उन्होंने 629 रन बनाए और 77 विकेट चटकाए. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बिन्नी ने 136 मुकाबलों में 6579 रन बनाने के साथ-साथ 122 विकेट भी झटके. साल 2022 में उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला और तब से भारतीय क्रिकेट के प्रशासनिक संचालन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

BCCI ने रोजर बिन्नी को दी जन्मदिन की शुभकामानाएं

Here's wishing BCCI President and former #TeamIndia all-rounder & the highest wicket-taker in India's title-winning 1983 World Cup campaign, Roger Binny - a very Happy Birthday 🎂👏 pic.twitter.com/xsc2SY45Lk — BCCI (@BCCI) July 19, 2025

कोलकाता नाईट राइडर्स

Cheers to the 1983 World Cup icon! Happy Birthday, Roger Binny! 🎂💙 pic.twitter.com/foL0wGo7PW — KolkataKnightRiders (@KKRiders) July 19, 2025

ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन

Wishing a very Happy Birthday to BCCI President Roger Binny – former Indian all-rounder, World Cup hero, and a true legend of Indian cricket! 🇮🇳🏆#RogerBinny #happybirthday #odishacricketassociation #worldcupwinner #oca pic.twitter.com/z5hqXldOe0 — Odisha Cricket Association (@cricket_odisha) July 19, 2025

ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन

चाहनेवालो ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

ROGER BINNY TURNS 70. - Binny is now officially ineligible to hold any post at the BCCI. 📢 Rajeev Shukla could be announced as the interim BCCI president. pic.twitter.com/DhcztHbXAY — chanchal sarkar (@cricxnews140982) July 19, 2025

According to BCCI guidelines, an individual: •Must be a citizen of India •Should not be 70 years or older •Must not be declared insolvent or of unsound mind •Should not be a minister, public servant, or office bearer of another sports body •Must not have served in the BCCI… pic.twitter.com/9rayYiQnyW — . (@CricCrazyDeepak) July 19, 2025

🎂 Roger Binny turns 70 today — and as per BCCI rules, he’s now ineligible to hold any post. 👀 Rajeev Shukla likely to step in as interim BCCI President.#RogerBinny #BCCI #RajeevShukla #IndianCricket pic.twitter.com/vrKnkUPrEC — Gaurav (@k_gauravs) July 19, 2025

