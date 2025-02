Afghanistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team ICC Champions Trophy 2025 Toss Update: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का तीसरा मैच अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 21 फरवरी को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं. टेम्बा बावुमा साउथ अफ्रीका की कप्तानी कर रहे हैं. जबकि हशमतुल्लाह शाहिदी अफगानिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं.

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, फजलहक फारूकी, नूर अहमद

दक्षिण अफ्रीका (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेल्टन (डब्ल्यू), टोनी डी ज़ोरज़ी, टेम्बा बावुमा (सी), रासी वैन डेर डुसेन, एडेन मार्करम, डेविड मिलर, वियान मुल्डर, मार्को जानसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी

Toss 🪙:

🇿🇦 South Africa won the toss and have elected to BAT first 🏏.

Here's a look at our playing 11 for this first game.

