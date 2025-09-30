सोशल मीडिया पर दो महिलाओं में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में जिम के अंदर दो महिलाओं में मारपीट हो रहा है. यह विवाद स्क्वाट मशीन को लेकर हुआ है. जो जल्द ही मारपीट में बदल गया. इस वीडियो को 'घर के कलेश' नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में दिखिया दे रहा है कि एक महिला स्क्वाट मशीन पर एक्सरसाइज कर रही है और दूसरी महिला मशीन खाली होने का इंतजार कर रही है. जैसे ही पहली महिला मशीन से हटती है, तब तीसरी महिला आकर मशीन पर आ जाती है. जिसकी वजह से दोनों महिलाओं में विवाद हो गया और इस विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया. यह भी पढ़ें: Bilaspur: युवतियों ने किया जमकर हंगामा, विवाद में युवक को थप्पड़ मारने के बाद आंखों में फेंका मिर्ची पाउडर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का VIDEO आया सामने

नोएडा के जिम में दो महिलाओं में मारपीट

Kalesh b/w Females over using Smith machine for doing squats, Female only gym in Noida UP. pic.twitter.com/R3WDFZBqUc — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 29, 2025

