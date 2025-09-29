Bilaspur: युवतियों ने किया जमकर हंगामा, विवाद में युवक को थप्पड़ मारने के बाद आंखों में फेंका मिर्ची पाउडर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@Walkietalk55456)

बिलासपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर (Bilaspur) में एक युवक के साथ दो युवतियों ने मारपीट की. इस दौरान एक युवती ने युवक की आंखों में मिर्ची पाउडर (Chilli Powder) भी फेंक दिया. इस दौरान काफी लगो सड़क पर जम गया. काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा. बताया जा रहा है की काफी देर तक युवतियों और इस युवक के बीच बहस और विवाद हो रहा था. ये युवक इन युवतियों पर फंसाने का आरोप लगा रहा था. इसी दौरान एक युवती ने इसको तमाचा जड़ दिया और दुसरे पल में युवक की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया. जिसके कारण युवक तड़पने लगा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @Walkietalk55456 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Video: युवती से मनचलों ने की छेड़खानी, भाई के मना करने पर बेल्ट से जमकर पीटा, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का वीडियो आया सामने

पहले थप्पड़ फिर मिर्ची पाउडर

बीच सड़क चला कई देर तक ड्रामा

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (Bilaspur) शहर में बीच सड़क पर युवक और युवतियों के बीच पहले से बहस चल रही थी. युवक लगातार उन पर फंसाने का आरोप लगा रहा था. तभी एक युवती ने उसे तमाचा जड़ दिया. कुछ ही पल बाद दूसरी युवती ने पीछे से आकर युवक की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया.अचानक हुए इस वार से युवक तड़पता रह गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

यह पूरी घटना शहर (Bilaspur City) के मुख्य मार्ग पर हुई. वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की बजाय वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वायरल क्लिप में साफ दिखाई देता है कि युवकों की बाइक का नंबर स्पष्ट है, जबकि युवतियों की स्कूटी का नंबर कपड़े से ढंका हुआ है.जानकारी मिल रही है कि हमला करने वाली युवतियों का संबंध संदिग्ध गतिविधियों से हो सकता है. कुछ लोग इसे पुराने विवाद से भी जोड़कर देख रहे हैं. फिलहाल इस मामले में न तो युवक और न ही युवतियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस (Police) अधिकारियों का कहना है कि औपचारिक शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी.