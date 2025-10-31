डेट्रॉइट में एक हैरान कर देनेवाला मामला सामने आया है. जिसमें एक पुलिस अधिकारी कोर्ट की ऑनलाइन हियरिंग के दौरान बिना पैंट नज़र आया है. जिसे देखने के बाद जज को गुस्सा आ गया और वो उसे पूछने लगे कि' 'क्या तुम्हारे पास पैंट नहीं है? सवाल सुनते ही अफसर घबरा गया और जल्दबाज़ी में अपना कैमरा ठीक करने लगा. एक्स पर शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक, डेट्रॉइट पुलिस विभाग के अधिकारी मैथ्यू जैक्सन सोमवार को ज़ूम के ज़रिए 36वीं ज़िला अदालत में पेश हुए थे. यह सुनवाई पब्लिक में नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने से जुड़े एक मामले की थी. यह भी पढ़ें: Hurricane Melissa: कैरिबियाई क्षेत्र में मेलिसा तूफान से 30 लोगों की मौत, भूस्खलन का अलर्ट जारी, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा

कोर्ट में ऑनलाइन हियरिंग के दौरान बिना पैंट दिखा पुलिस अधिकारी

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)