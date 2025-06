इंटरनेट पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बांग्लादेशी नाई को चीनी व्यक्ति को सिर में चम्पी और मसाज करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में नाई को बहुत जोर जोर से चीनी व्यक्ति के सिर पर और शरीर पर मारते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान चीनी को जोर-जोर से कराहते और नो- नो कहते हुए भी सुना जा सकता है. मसाज के बाद नाई को मुंह में क्रीम लगाकर जोर- जोर से मुंह को रगड़ते हुए भी देखा जा सकता है. इस दौरान वो चीनी को किस भी करता है. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. जिसे देखने के बाद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और हंस हंस कर लोट पोट हो रहे हैं. यह भी पढ़ें: VIRAL VIDEO: वंदे भारत ट्रेन में अब 'झरने' की सुविधा! छत से टपकता पानी देख भड़के यात्री; रेलवे ने दी सफाई

CHINESE MAN SHARES UNIQUE EXPERIENCE OF GETTING A HAIRCUT IN BANGLADESH😭

pic.twitter.com/P6Ut01tOPU

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 23, 2025