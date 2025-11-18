टेनेसी (Tennessee) के मेम्फिस (Memphis) में यूनियन एवेन्यू (Union Avenue) पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रही 18 वर्षीय युवती ट्रैफिक सिग्नल पर एक वाहन के ठीक सामने गिर गई और कुछ ही क्षण बाद उसी वाहन की चपेट में आ गई. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार रात स्कूटर से गुजरते समय किशोरी सड़क पर बने एक गड्ढे से टकरा गई, जिसके चलते वह संतुलन खो बैठी और लाल बत्ती पर रुकी टोयोटा RAV4 के ठीक सामने गिर पड़ी. सिग्नल हरा होने से पहले वह लगभग पाँच सेकंड तक वहीं ज़मीन पर पड़ी रही. ड्राइवर, जो उसकी मौजूदगी से अनजान था, सिग्नल ग्रीन होते ही आगे बढ़ा और अनजाने में उसे टक्कर मारते हुए कुछ दूरी तक घसीटता चला गया. फुटेज में देखा जा सकता है कि युवती ने गिरते ही अपना सिर एसयूवी के टायर से दूर करने की कोशिश की, जिससे संभवतः उसे गंभीर चोट लगने से बचाव हुआ. ड्राइवर ने बाद में पुलिस को बताया कि उसे कुछ गड़बड़ तब महसूस हुई जब उसने कार के नीचे से चीखों की आवाज सुनी. यह भी पढ़ें: Congo Mine Collapsed: कांगो की कोबाल्ट खान में बड़ा हादसा! ब्रिज ढ़हने से हुआ भूस्खलन, 32 लोगों की मौत, कई मलबे के नीचे दबे: VIDEO

इलेक्ट्रिक स्कूटर से गिरी 18 वर्षीय महिला को ड्राइवर ने रौंदा

An 18-year-old fell off her scooter at a stoplight and got run over before the driver even realised what happened. The girl walked out of the hospital the same day with bruises. Some stories remind you just how thin the line is between tragedy and mercy. Similar thing happened… pic.twitter.com/f2TSTO6fF7 — LAMBERT 👑 (@itsLamb3rt) November 17, 2025

