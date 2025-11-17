Congo Mine Collapsed: कांगो की कोबाल्ट खान में बड़ा हादसा! ब्रिज ढ़हने से हुआ भूस्खलन, 32 लोगों की मौत, कई मलबे के नीचे दबे: VIDEO

Congo cobalt mine accident ( Credit-@nedricknews)

Congo Mine Collapsed: साउथईस्टर्न कांगो (Congo) में स्थित एक खदान पर बड़ा हादसा हो गया,जहां भीड़भाड़ के कारण एक पुल ढह गया. इस दुर्घटना में कम से कम 32 लोगों की जान चली गई, जबकि मृतकों की संख्या इससे अधिक होने की आशंका है. घटना लुआलाबा प्रांत (Province of Lualaba) के मुलोंडो क्षेत्र में स्थित कालांडो खदान में हुई.प्रांत के गृहमंत्री रॉय काउम्बा मायोंडे ने बताया कि लगातार बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए इस इलाके में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी. इसके बावजूद बड़ी संख्या में अवैध खनिक जबरन खदान क्षेत्र में घुस गए, जिससे हादसा हुआ.सरकारी एजेंसी (SAEMAPE) की रिपोर्ट के अनुसार, मौके पर मौजूद सैनिकों की गोलीबारी से खनिकों में भगदड़ मच गई.

घबराकर बड़ी संख्या में लोग पुल की ओर दौड़े, और अतिरिक्त भार के चलते पुल अचानक ध्वस्त हो गया.कई लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े, जिससे मौतों का आंकड़ा बढ़ गया.रिपोर्ट में मृतकों की संख्या कम से कम 40 बताई गई है. इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

खदान में हादसा

खदान पर लंबे समय से विवाद

यह खदान लंबे समय से अवैध खनिकों, एक सहकारी समिति और कानूनी ऑपरेटरों के बीच विवादों का केंद्र रही है. यहां नियंत्रण और संचालन को लेकर लगातार टकराव चलता रहा है.कांगो (Congo) दुनिया में कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य उपकरणों में लगने वाली लिथियम-आयन बैटरियों में किया जाता है. देश में लगभग 80% उत्पादन पर चीनी कंपनियों का नियंत्रण है. खनन क्षेत्र में बाल मजदूरी, खतरनाक कार्य परिस्थितियों और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लंबे समय से लगे रहे हैं.

पूर्वी कांगो में हिंसा ने बढ़ाई मुश्किलें

खनिज संपदा (Mineral Wealth) से भरपूर पूर्वी कांगो दशकों से हिंसा का सामना कर रहा है. सरकारी बलों और कई सशस्त्र समूहों के बीच चल रहे संघर्ष, खासकर रवांडा समर्थित M23 समूह की बढ़ती गतिविधियों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. इससे मानवीय संकट और भी गहरा गया है.