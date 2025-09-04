कोच्चि, 4 सितंबर: केरल की एक कंटेंट क्रिएटर ने बस में यात्रा करते समय एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें एक अधेड़ उम्र का शख्स बहुत ही गंदी नज़र से युवती को लगातार घुर रहा है और उसके कपड़े के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है. इस दौरान युवती थोड़ा असहज महसूस करती है, फिर भी इस घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती हैं. इंस्टाग्राम पर "angel__baby0" नाम की एक यूज़र नाम से यह वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक आदमी लगातार उसे गलत नज़रों से घूर रहा है. परेशान होकर युवती पुरुष को घूर कर देखती हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो घूरता रहता है. वीडियो पोस्ट कर युवती पूछती है इस वीडियो में, मैं पूरी तरह से ढकी हुई हूं, एक पारंपरिक लड़की की तरह शालीन कपड़े पहने हुए हूं. तो अब मुझे बताएं, क्या यह अभी भी मेरे कपड़े पहनने के तरीके के बारे में है? यह इस बारे में है कि आप कैसे दिखना चुनते हैं," लड़की ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा. यह भी पढ़ें: Saharanpur: छेड़छाड़ की शिकायत करने स्कूल पहुंचे अभिभावक, प्रिंसिपल और दुसरे लोगों ने पिता की ही कर दी पिटाई, सहारनपुर का VIDEO आया सामने

केरल की कंटेंट क्रिएटर ने बस में यात्रा करते समय शेयर किया उत्पीड़न का भयावह वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Angel____baby (@angel__baby0)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)