सीसीएसयू के छात्र नेता विकुल चपराना, की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है, यह दबंगई उसने पुलिस के सामने की और पुलिस वहां खड़ी होकर मूक दर्शक बनी रही.  विकुल चपराना को कहते हुए सुना जा सकता है कि 'सोमेंद्र तोमर भैया है मेरा' जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री सोमेंद्र तोमर उनके करीबी हैं. अपने इसी कनेक्शन का फायदा उठाकर विकुल शख्स को गाली देते हुए और उसे घुटनों के बल बैठाकर माफी मंगवाता है. इस दौरान पुलिस कुछ नहीं करती है. बताया जा रहा है कि यह घटना एक वाहन को लेकर हुए विवाद के बाद हुई, जिसमें चपराना ने नशे में धुत उस व्यक्ति पर अपना दबदबा दिखाया. यह भी पढ़ें: Noida: दिवाली की रात पेट्रोल पंप पर दबंगों का कहर! कर्मचारी के साथ की जमकर मारपीट, नोएडा का वीडियो आया सामने; VIDEO

मेरठ में सीसीएसयू छात्र नेता विकुल चपराना की दबंगई कैमरे में कैद

