सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो रील के लिए सड़क पर सरे आम डांस करती हुई दिखाई दे रही है. इसा दौरान वो एक पुरुष को जोरदार धक्का मारती है. लड़की की इस हरकत से नेटीजेंस भड़क गए हैं और अलग- अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने कहा- यही हरकत अगर किसी पुरुष ने की होती तो मामला गंभीर होता. यह वायरल वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और कमेंट सेक्शन में लोगों के बीच आक्रोश फैल रहा है. कई यूजर्स उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि कई रील-कल्चर को मुख्य दोषी बता रहे हैं. यह भी पढ़ें: VIRAL VIDEO: '12 बजकर 1 सेकेंड पर कॉल करो, मिलेगा 21 हजार रुपये': धनतेरस पर युवक का अनोखा ऑफर वायरल

वायरल डांस रील में लड़की की हरकत पर भड़के लोग

He should file a case of harassment against her pic.twitter.com/SQ2PUHwmv9 — desi mojito (@desimojito) October 12, 2025

