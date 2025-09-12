यूपी के लखनऊ से रोड रेज की एक घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला ने एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को थप्पड़ मार दिया. सड़क पर किसी बात को लेकर महिला और डिलीवरी बॉय के बीच विवाद हो गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला न सिर्फ डिलीवरी एजेंट के साथ गाली-गलौज करती दिख रही है, बल्कि उसे थप्पड़ मारते हुए और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि महिला ने रोड रेज के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए डिलीवरी बॉय से 30,000 रुपये की मांग की. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आयी हैं और कई यूज़र्स ने महिला के व्यवहार को लेकर नाराज़गी जताई है. यह भी पढ़ें: Vrindavan: वृन्दावन बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं और सुरक्षा गार्ड्स के बीच झड़प के बाद टेम्पल में VIP व्यवस्था खत्म

लखनऊ में रोड रेज में महिला ने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को मारा थप्पड़

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)