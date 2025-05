हैदराबाद, 16 मई: हैदराबाद के इब्राहिमपट्टनम के शेरीगुडा गांव के निवासी गुज्जा कृष्ण रेड्डी दो अन्य लोगों के साथ महफ़िल रेस्टोरेंट गए थे. यहां उन्होंने चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया. वेटर द्वारा उन्हें डिश परोसने के बाद रेड्डी और अन्य लोगों ने बिरयानी में तली हुई छिपकली देखी. सबसे चौंकाने वाली बात मैनेजर की प्रतिक्रिया थी, जिसने उनसे इसे खाने के लिए कहा क्योंकि यह "अच्छी तरह से तली हुई थी." मैनेजर के जवाब से नाराज रेड्डी और अन्य लोग इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार, जब रेड्डी ने घटना के बारे में रेस्टोरेंट प्रबंधन से पूछा, तो उन्हें बताया गया कि "यह अच्छी तरह से तला हुआ है, आप इसे खा सकते हैं." इब्राहिमपट्टनम पुलिस को तीन लोगों की ओर से शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें सागर रोड पर स्थित महफिल होटल में परोसी गई चिकन बिरयानी में छिपकली मिली थी. यह भी पढ़ें: Worm Found in Biryani: सावधान! खाने के लिए जैसे ही खोली वेज बिरयानी, ग्राहक के उड़े होश, अंदर दिखाई दिया कीड़ा, नोएडा का वीडियो आया सामने (Watch Video)

पुलिस ने मैनेजर रजाक को तलब किया है. मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. रेड्डी ने इब्राहिमपटनम नगर निगम और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के समक्ष महफिल होटल के खिलाफ एक अलग शिकायत भी दर्ज कराई है.

In a shocking incident, a lizard was found in Biryani served at a restaurant in Hyderabad' Ibrahimpatnam area on Thursday, May 15.

The incident occurred at Mehfil Family restaurant, leading to a confrontation between a customer and the management. The incident escalated, and a… pic.twitter.com/6ekxLPapgG

