JCB Food Safety: सोशल मीडिया पर 'जेसीबी मशीन (JCB Machine Video)' का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसका इस्तेमाल दाल मखनी (Daal Makhani Viral Video) बनाने के लिए किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना एक सामुदायिक भोज के दौरान हुई. आयोजकों ने इसे एक "क्रिएटिव जुगाड़ (Creative Jugaad)" बताया, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से यह एक बेहद खतरनाक तरीका है. दरअसल, जेसीबी से निकलने वाली ग्रीस और जंग खाने में जा सकती है, जिससे दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है. वीडियो सामने आने के बाद, लोगों ने FSSAI से भी सवाल किया और कार्रवाई की मांग की.

जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की लापरवाही खाद्य जनित बीमारियों का एक बड़ा कारण बन सकती है. इस घटना ने देश में खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा मानकों को लेकर एक गंभीर बहस छेड़ दी है.

ये भी पढें: Nanded: जज ट्रैक्टर से तो वही वकील JCB से पहुंचे कोर्ट, बारिश में सड़कों पर जलभराव के कारण लिया फैसला, नांदेड जिले में लोगों के सामने पेश की मिसाल; VIDEO

दाल मखनी को हिलाने के लिए जेसीबी का उपयोग

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)