JCB Food Safety: सोशल मीडिया पर 'जेसीबी मशीन (JCB Machine Video)' का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसका इस्तेमाल दाल मखनी (Daal Makhani Viral Video) बनाने के लिए किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना एक सामुदायिक भोज के दौरान हुई. आयोजकों ने इसे एक "क्रिएटिव जुगाड़ (Creative Jugaad)" बताया, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से यह एक बेहद खतरनाक तरीका है. दरअसल, जेसीबी से निकलने वाली ग्रीस और जंग खाने में जा सकती है, जिससे दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है. वीडियो सामने आने के बाद, लोगों ने FSSAI से भी सवाल किया और कार्रवाई की मांग की.

जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की लापरवाही खाद्य जनित बीमारियों का एक बड़ा कारण बन सकती है. इस घटना ने देश में खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा मानकों को लेकर एक गंभीर बहस छेड़ दी है.

दाल मखनी को हिलाने के लिए जेसीबी का उपयोग

JCB is being used to cook dal makhni. Organizers are openly boasting about this on social media. The same JCB would have been used for construction as well- full of grease and rust. Yet, FSSAI has not taken any action against it. pic.twitter.com/KyD6OF9e7k — Anuradha Tiwari (@talk2anuradha) September 18, 2025

