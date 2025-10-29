राजस्थान (Rajasthan) के अजमेर (Ajmer) में चल रहे अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले (International Pushkar Cattle Fair) में इस बार एक खास आकर्षण बना हुआ है. 35 लाख रुपये कीमत वाला भैंसा “युवराज” इस साल का पुष्कर ऊंट मेला, जिसे पुष्कर पशु मेला या पुष्कर मेला भी कहा जाता है, यह मेला 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, युवराज के मालिक भरत कुमार ने बताया, “यह मुर्रा नस्ल का भैंसा है, जिसका वज़न लगभग 800 किलो है. मेले में अब तक 25 लाख रुपये तक की बोली लग चुकी है, लेकिन हमारी मांग 35 लाख रुपये की है.”भरत कुमार ने यह भी बताया कि युवराज का आहार बेहद खास है, उसे काजू, बादाम, घी और दूध जैसे पौष्टिक तत्व दिए जाते हैं, ताकि उसका स्वास्थ्य और दमखम बरकरार रहे. मेले में युवराज को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और उसका रॉयल अंदाज़ सभी का ध्यान खींच रहा है. यह भी पढ़ें: Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेले में ‘शाहबाज’ नाम के घोड़े की कीमत 15 करोड़ रुपए, जानें क्या है इसकी खासियत?

