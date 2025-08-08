शहडोल (मध्य प्रदेश), 8 अगस्त: बच्चे मां की पूरी दुनिया होते हैं, और कोई भी मां चाहे इंसान हो या जानवर उन्हें खोने का दुःख नहीं सह सकती! मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले से सोशल मीडिया पर एक मां भालू का अपने घायल बच्चे को बचाने की कोशिश करते हुए एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक और गुस्से से भर दिया. वीडियो में मां भालू घबराई हुई और अपने बच्चे को सड़क किनारे ले जाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दूसरा बच्चा उसकी पीठ पर है. इस वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं, कई लोगों ने जानवरों के प्रति इस लापरवाही की निंदा की है और सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की है. यह भी पढ़ें: Viral Video: कनाडा में भालू ने घर में घुसकर की गलती, छोटे से डॉग ने निकाल दी हेकड़ी; वीडियो वायरल

एमपी के शहडोल में तेज़ रफ़्तार गाड़ी की चपेट में आए घायल बच्चे की मदद करती दिखी मां भालू

