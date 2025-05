महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती मराठी बोलने को लेकर तीखी बहस करती हुई दिखाई दे रही है. वायरल क्लिप में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति महिला से मराठी में बात करने के लिए कह रहा है, जबकि महिला उससे कहती है, "नहीं आता मुझे मराठी." जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, वह व्यक्ति महिला से मराठी में बात करने पर जोर देता है और उससे यह भी पूछता है कि उसे मराठी क्यों नहीं आती. क्लिप में वह व्यक्ति महिला से यह भी कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर उसे मराठी नहीं बोलनी आती है तो वह महाराष्ट्र में कैसे और क्यों रह रही है. यह भी पढ़ें: "Excuse Me" बोलना पड़ा भारी; मराठी न बोलने को लेकर डोंबिवली में दो महिलाओं की पिटाई | Video

वीडियो में दिखाया गया है कि तीखी बहस अचानक खत्म हो जाती है और प्रत्यक्षदर्शी खड़े होकर घटना को देखते हैं. वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने कहा, "और हम वहीं वापस आ गए हैं, जहां युद्ध विराम के ठीक बाद रुके थे", जबकि दूसरे यूजर ने लिखा, "इन भाषा योद्धाओं को सीमा पर भेजो". तीसरे यूजर ने टिप्पणी की, "भाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन आप इस तरह से परेशान नहीं कर सकते".

महाराष्ट्र में मराठी बोलने को लेकर गरमागरम बहस..

और हम वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से रुके थे..

Kalesh b/w a Marathi guy and lady over not speaking Marathi in Maharashtra pic.twitter.com/QFi9n6K96z — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 12, 2025

इस भाषा योद्धा को सीमा पर भेजो..

Kalesh b/w a Marathi guy and lady over not speaking Marathi in Maharashtra pic.twitter.com/QFi9n6K96z — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 12, 2025

दोनों को विनम्र होना चाहिए! ..

Kalesh b/w a Marathi guy and lady over not speaking Marathi in Maharashtra pic.twitter.com/QFi9n6K96z — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 12, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)