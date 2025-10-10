ट्रेन में सीट को लेकर दो यात्रियों के बीच जमकर बहस और हाथापाई हो गई, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना के दौरान दोनों यात्री एक-दूसरे को पकड़कर खींचते और धक्का-मुक्की करते नजर आए. बाकी यात्रियों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा था. यह पूरी घटना किसी अन्य यात्री ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली. वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने कहा, "भारतीय रेल में सीट नहीं, अब ताकत से मिलती है!" यह भी पढ़ें: Bhiwandi: फीस नहीं भरने के कारण छात्र को परीक्षा में जमीन पर बिठाया, प्रिंसिपल और टीचर पर मामला दर्ज, भिवंडी की स्कूल से घटना आई सामने

ट्रेन में सीट के लिए मारामारी, यात्रियों की खींचतान का वीडियो इंटरनेट पर वायरल

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)