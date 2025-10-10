ट्रेन में सीट को लेकर दो यात्रियों के बीच जमकर बहस और हाथापाई हो गई, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना के दौरान दोनों यात्री एक-दूसरे को पकड़कर खींचते और धक्का-मुक्की करते नजर आए. बाकी यात्रियों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा था. यह पूरी घटना किसी अन्य यात्री ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली. वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने कहा, "भारतीय रेल में सीट नहीं, अब ताकत से मिलती है!" यह भी पढ़ें: Bhiwandi: फीस नहीं भरने के कारण छात्र को परीक्षा में जमीन पर बिठाया, प्रिंसिपल और टीचर पर मामला दर्ज, भिवंडी की स्कूल से घटना आई सामने

ट्रेन में सीट के लिए मारामारी, यात्रियों की खींचतान का वीडियो इंटरनेट पर वायरल

Kalesh b/w Two guys inside Indian Railways over seat issues pic.twitter.com/85EV8mDoRP — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 9, 2025

