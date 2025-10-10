Bhiwandi: फीस नहीं भरने के कारण छात्र को परीक्षा में जमीन पर बिठाया, प्रिंसिपल और टीचर पर मामला दर्ज, भिवंडी की स्कूल से घटना आई सामने

Representational Image | PTI

मुंबई, महाराष्ट्र: स्कूल (School) की फ़ीस नहीं भरने के कारण 10वीं के एक छात्र (Student)के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया. आरोप है की छात्र को दुसरे छात्रों से अलग जमीन पर बिठाया गया.ये घटना मुंबई (Mumbai) से सटे भिवंडी (Bhiwandi) की है. इस घटना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. ये घटना भिवंडी के सलाहुद्दीन अय्यूबी मेमोरियल इंग्लिश एंड उर्दू स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की है.

बताया जा रहा है की छात्र की फ़ीस 1,300 रूपए थी. फीस नहीं भरने के कारण छात्र को दुसरे छात्रों से अलग चटाई बिछाकर जमीन पर बिठाया गया. इस घटना के बाद मैनेजमेंट पर भी सवाल उठ रहे है. ये भी पढ़े:Hindi Vs Marathi Row: मुंबई से सटे मीरा-भायंदर में मराठी न बोलने पर एक दुकानदार को थप्पड़ जड़ने का मामला, MNS के विरोध में दुकानें बंद; देखें VIDEO

पिता ने जताया विरोध

इस अमानवीय व्यवहार से छात्र को बेहद अपमानित महसूस हुआ. परीक्षा (Exam) के बाद उसने पूरा मामला अपने पिता फैज़ खान को बताया.पिता ने स्कूल जाकर प्रशासन से सवाल किया तो स्कूल ने साफ कहा कि फीस बकाया रहने की वजह से यह कार्रवाई की गई थी.परिवार का कहना है कि स्कूल की इस हरकत ने बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई और उसके अधिकारों का खुला उल्लंघन हुआ.परिवार ने आरोप लगाया कि इस घटना से बच्चे को मानसिक तनाव और नैराश्य का सामना करना पड़ा है.

शिक्षक और प्राचार्य पर मामला दर्ज

फहाद के पिता की शिकायत पर शांतीनगर पुलिस स्टेशन (Police Station) में स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.दोनों पर बाल संरक्षण एवं देखभाल अधिनियम (JJ Act) की धारा 75 और 87 के तहत अपराध दर्ज हुआ है.पुलिस ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर की जाएगी.