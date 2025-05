जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद, पाकिस्तान के कई समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट झूठी अफ़वाहें फैला रहे हैं. अब पता चला है कि पाकिस्तान के समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर एक भारतीय राफेल लड़ाकू विमान को मार गिराया है. हालांकि, पीआईबी द्वारा किए गए एक फैक्ट चेक से पता चला है कि यह खबर फर्जी है. पीआईबी ने कहा, "पाकिस्तानी सेना ने किसी भी भारतीय लड़ाकू विमान को नहीं मार गिराया है." इसने आगे स्पष्ट किया कि झूठे दावे के साथ साझा किया गया वीडियो सुखोई-30MKI लड़ाकू विमान का है जो जून 2024 में महाराष्ट्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. यह भी पढ़ें: Fact Check: इंडिया पोस्ट के नाम पर चल रहा फर्जी लकी ड्रा स्कैम, जालसाज आपके खाते से उड़ा सकते हैं पैसे; सावधान रहें, सतर्क रहें

Several pro-Pakistan social media accounts are falsely claiming that Pakistan has shot down an Indian Rafale fighter jet along the Line of Control (LoC) in the Poonch sector of Kashmir.#PIBFactCheck

❌ Pakistan Army has NOT shot down any Indian fighter jet.

✅ The video… pic.twitter.com/V7JqunjTmY

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 29, 2025