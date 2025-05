भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, उधमपुर में भारी विस्फोटों के दावे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगे, जिससे लोगों में चिंता फैल गई. हालांकि, पीआईबी फैक्ट चेक ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए वायरल पोस्ट को झूठा करार दिया. अधिकारियों ने पुष्टि की कि क्षेत्र में कोई विस्फोट नहीं हुआ और अफवाहों को दहशत फैलाने के प्रयास के रूप में खारिज कर दिया. नागरिकों से गलत सूचना से बचने और अपडेट के लिए केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया जाता है. इस तरह की फर्जी खबरों का प्रसार संकट-संवेदनशील समय में गलत सूचना के बढ़ते खतरे को उजागर करता है. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी का 'एक्स' अकाउंट असली है? जानें वायरल दावे की असली सच्चाई

May 11, 2025