सोशल मीडिया पर कई यूज़र एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में भारतीय हमलों के कारण बड़े पैमाने पर तबाही हुई है. वायरल क्लिप में पाकिस्तान के शहरी इलाके में तबाही दिखाई दे रही है. एक्स यूज़र ने इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान के शहरी इलाके पर हमला किया है. हालांकि, फर्जी खबरों का पता लगाने वाले केंद्र डी-इंटेंट डेटा द्वारा किए गए एक फैक्ट चेक से पता चला है कि वीडियो फुटेज फरवरी 2025 से ऑनलाइन उपलब्ध है. एक अन्य पोस्ट में डी-इंटेंट डेटा ने कहा कि वीडियो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव से जुड़ा नहीं है, बल्कि फिलाडेल्फिया विमान दुर्घटना से जुड़ा है. पोस्ट में लिखा है, "इन्फ्लुएंसर्स लोग सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोरने के लिए भ्रामक दावों के साथ पुराने वीडियो प्रसारित कर रहे हैं." यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या भारत-पाक संघर्ष के बीच 2-3 दिनों के लिए बंद रहेंगे ATM? सोशल मीडिया पर फर्जी दावा वायरल, जानें असली सच्चाई

ANALYSIS: Misleading

FACT: A video showing large-scale destruction in an urban area is being circulated with the claim that it shows Indian strikes in Pakistan. However, our investigation reveals that the footage has been available online since at least February 2025 (1/2) pic.twitter.com/9xKJrpI94B

— D-Intent Data (@dintentdata) May 8, 2025