India Fights Propaganda: सोशल मीडिया और खासकर WhatsApp पर एक फर्जी मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिन तक देशभर के एटीएम बंद रहेंगे. इस मैसेज ने लोगों में घबराहट फैला दी है. लेकिन अब सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है. PIB Fact Check ने इस वायरल मैसेज को फेक करार देते हुए कहा है कि एटीएम बंद नहीं होंगे, वे हमेशा की तरह काम करते रहेंगे. ऐसे झूठे मैसेज न फैलाएं और न ही उन पर भरोसा करें.

सरकार और बैंकिंग संस्थाएं समय-समय पर जरूरी सूचनाएं आधिकारिक चैनलों से देती हैं. इसलिए किसी भी खबर पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें.

Are ATMs closed⁉️

A viral #WhatsApp message claims ATMs will be closed for 2–3 days.

🛑 This Message is FAKE

✅ ATMs will continue to operate as usual

❌ Don't share unverified messages.#IndiaFightsPropaganda pic.twitter.com/BXfzjjFpzD

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 9, 2025