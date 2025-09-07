दिल्ली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती बाइक टैक्सी ड्राईवर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. वीडियो में महिला बाइक सवार को धमकाती नज़र आ रही है. नेशनल काउंसिल फॉर मेन्स अफेयर्स नामक एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला बीच सड़क पर किस तरह से हंगामा करती नज़र आ रही है. एक शख्स जब बीच बचाव में आता है और महिला से हंगामा न करने से पुलिस में कंप्लेंट करने को कहता है तो वो भड़क जाती है और कहती है, "ऐसे कैसे कैंसिल कर दूं? पहले शिकायत जाएगी, तब कैंसिल होगा. यह भी पढ़ें: Viral Video: 'कुछ लोग Train को OYO समझ लेते हैं': स्लीपर कोच में कपल ने की अश्लील हरकत, असहज हो गए यात्री
महिला ने बाइक टैक्सी ड्राइवर पर लगाया यौन शोषण का आरोप
समय बदल रहा है, जनता भी अब धीरे-धीरे समझदार होती जा रही है pic.twitter.com/TbOOrg34mI
— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) September 6, 2025
