वडोदरा (गुजरात), 28 सितंबर: गुजरात के वडोदरा से एक NRI जोड़े का सार्वजनिक गरबा कार्यक्रम में किस करने का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसके बाद से यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. यह घटना गुजरात के वडोदरा में आयोजित प्रतिष्ठित यूनाइटेड वे गरबा महोत्सव की है. इस वीडियो ने लोगों की सांस्कृतिक भावनाओं को झकझोर दिया और सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो पर तीखी बहस छिड़ गई है. वायरल वीडियो में एक युवक अपनी महिला साथी को उठाकर नाचते हुए अचानक होठों पर किस करता नजर आ रहा है. यह सब आयोजन के दौरान मौजूद भारी भीड़ के सामने हुआ. वीडियो वायरल होते ही यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया है और इस पर संस्कृति, मर्यादा और सार्वजनिक व्यवहार को लेकर बहस छिड़ गई है. जिसके बाद कपल ने अपने बार्ताव के लिए सार्वजानिक माफी मांगी है. यह भी पढ़ें: VIDEO: शर्मनाक! Delhi Airport पर छुप-छुपकर महिला की फोटो खींच रहा था CRPF जवान, महिला सुरक्षा के दावे पर उठे सवाल

वडोदरा में गरबा कार्यक्रम में नाचते हुए NRI कपल किस करते हुए पकड़ा गया

The NRI couple has issued a formal apology after their kssing video at a Garba event in Vadodara went viral. The couple were called to the police station after the United Way Garba event. They are Australian nationals of Indian origin. They issued a written apology. pic.twitter.com/0dsOk0jWD9 — Sensei Kraken Zero (@YearOfTheKraken) September 28, 2025

