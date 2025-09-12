Chennai Beach Car Stuck: चेन्नई के पास सोटीकुप्पम बीच (Sottikuppam Beach) पर पांच दोस्तों की मस्ती एक हादसे में बदल गई. कार की फोर-व्हील ड्राइव क्षमता (Four-wheel Drive Capability) को लेकर हुए बहस के बाद, एक युवक ने कार सीधे समुद्र में दौड़ा दी. शुरुआत में तो कार आगे बढ़ी, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद कार रेत में फंस गई. कार में बैठे सभी पांचों युवक घबरा गए और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे. लेकिन समुद्र की उठती लहरों को देखकर उनकी जान खतरे में पड़ गई. इस दौरान आस-पास मौजूद मछुआरों ने तुरंत मदद की और युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बाद में एक ट्रैक्टर की मदद से कार को भी रेत से बाहर निकाला गया.

यह घटना स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है और पुलिस ने युवकों को समुद्र तट पर ऐसे खतरनाक स्टंट न करने की सलाह दी है.

समुद्र में फंसी कार

कार को समुद्र में उतारकर टेस्ट कर रहे थे 'फोर-व्हीलर सी ड्राइव,' रेत में फंसी, ट्रैक्टर से बाहर निकाला गया कडलोर: चेन्नई से सोटिकुप्पम समुद्र तट पर घूमने आए पांच युवकों का कार की फोर-व्हील ड्राइव क्षमता को लेकर बहस हो गई। बहस के बाद कार की ताकत को परखने के लिए ड्राइवर ने वाहन को… pic.twitter.com/UrSLdPvd5h — AajTak (@aajtak) September 12, 2025

